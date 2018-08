Auszeichnung : Ehrung für Hollywoodstar Meg Ryan beim Filmfest Locarno

Mit Filmen wie «Harry und Sally» und «Schlaflos in Seattle» ist Meg Ryan bekannt geworden. Auf dem Filmfest in Locarno hat der Hollywoodstar jetzt einen Ehrenpreis erhalten - für Leistungen in einem ganz bestimmten Genre.

Hollywood-Star Meg Ryan ist beim Filmfestival Locarno mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet worden. Sie nahm den Leopard Club Award am Freitagabend gerührt und mit sichtlichem Stolz entgegen.

«Ich fühle mich außerordentlich geehrt», sagte die 56-Jährige («Harry und Sally», «Schlaflos in Seattle») und ergänzte: «Der Preis sagt mir, dass ich mich richtig entschieden habe, Teil der kleinen Gemeinschaft der Filmemacher zu sein, die der großen Gemeinschaft der Menschheit mit ihrer Arbeit Freude schenken wollen.»

Carlo Chatrian, der künstlerische Leiter des Festivals, feierte Meg Ryan als «eine Schauspielerin, die dem alten Genre der romantischen Komödie mit Frische und Intelligenz wichtige neue Impulse und vor allem ein modernes Frauenbild geschenkt hat». Etwa 3000 Zuschauer bejubelten Meg Ryan im vollbesetzten Kino.

Die Gala musste wegen Unwetters von der Piazza Grande dorthin verlegt werden. Auf der Piazza verfolgten dazu trotz heftigen Regens etwa 2000 Filmfans die direkt übertragene Zeremonie.

Der Leopard Club Award wird seit 2013 an Persönlichkeiten des Kinos verliehen, die sich «durch ihre Arbeiten in das kollektive Gedächtnis eingeprägt haben». Zu den Preisträgern gehören die Hollywood-Stars Faye Dunaway, Mia Farrow und Adrien Brody.