Helena Vondrackova wird 70 : „Ein Engel, der weiß, was er will“

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Helena Vondrackova ist gut gelaunt. Gerade erst hat die Schlagersängerin Mitgliedern ihres Fanclubs ihr neuestes Album vorgestellt - und reichlich Autogramme verteilt. Die „Diamantene Kollektion“ ihrer besten Lieder erscheint zum heutigen 70. Geburtstag der Tschechin, die auch in Deutschland viele Fans hat, und lächelt. Sie ist sonnengebräunt, hat eine gute Figur, trägt Kleid und wirkt jünger als sie ist.

Unvergessen sind für viele einstige DDR-Bürger die Auftritte der blonden Schönheit in der DDR-Unterhaltungsshow „Ein Kessel Buntes“. Im Jahr 1983 moderierte sie eine ganze Sendung - auf Deutsch, ganz ohne Dolmetscher. „Es war eine große Herausforderung“, sagt sie. Noch nie hatte sie eine abendfüllende Sendung moderiert. „Ich habe mich sehr lange darauf vorbereitet und bin froh, dass es gut gegangen ist, denn ich habe nur positive Reaktionen bekommen.“

Ihren Geburtstag feiert Vondrackova mit einem kleinen Konzert für Gäste auf der mittelalterlichen Burg Karlstein bei Prag. Für den Kult-Musicalfilm „Eine Nacht auf Karlstein“ von 1973 hatte sie die Schlussmelodie gesungen. Doch welches ist ihr Lieblingslied der vergangenen Jahrzehnte? „Das ist sehr schwer zu sagen, denn ich habe 1500 Lieder eingespielt – davon sind sicherlich 20 eine Herzensangelegenheit für mich“, sagt die Vondrackova. Bei ihren deutschen Alben hat die Interpretin eine besondere Beziehung zur Platte „Helena singt Billy Joel“ aus dem Jahr 1979 mit Texten von Michael Kunze. „Am liebsten hat mir das Lied ,Ein Engel, der weiß, was er will“ gefallen“, sagt Vondrackova. Und vielleicht passt die Beschreibung auch ein wenig zu ihr selbst.

Vondrackovas Karriere startete schlagartig im Frühjahr 1964. Mit „Summertime“ von George Gershwin gewann die erst 17-Jährige einen Gesangswettbewerb in Prag. Es folgten mehrere Hits.

Bekanntheit über die Tschechoslowakei hinaus sicherte ihr die Hauptrolle im tschechischen Märchenfilm „Die wahnnsinnig traurige Prinzessin“ (1968). Daran knüpft sie heute wieder an: Gerade hat der Schlagerstar im Studio die Hymne für das erste Märchenfilmfestival „fabulix“ aufgenommen, das am 23. August in der Erzgebirgsstadt Annaberg-Buchholz startet.

Mit Marta Kubisova und Vaclav Neckar bildete Vondrackova 1968 das Trio „Golden Kids“, das mit Songs wie „Oh, Baby, Baby“ die Hitparaden im Ostblock stürmte. Bereits zwei Jahre später zerfiel das Trio – Kubisova hatte wegen eines Protestsongs nach dem Einmarsch des Warschauer Pakts in die Tschechoslowakei und dem Ende der Demokratiebewegung Prager Frühling Berufsverbot erhalten.

Helena Vondrackova konzentrierte sich von nun an auf ihre Solokarriere, die bis heute anhält. Für unangenehme Schlagzeilen sorgte ihr Auftritt am Rande des Fußball-Länderspiels Tschechien gegen Deutschland im März 2007 in Prag: Damals „vergaß“ die Sängerin zwei Zeilen der deutschen Hymne. Vondrackova erklärte dies später mit „technischen Problemen“.

Entspannung findet sie auf ihrem Hausboot an der Moldau, das sie auch auf Tschechisch „hausbot“ nennt. „Ich liebe die Wasser-romantik, denn zum einen bin ich im Zeichen des Krebses geboren, zum anderen in einer kleinen Stadt an einem Fluss aufgewachsen“, sagt sie. „Mein erster Sport war Schwimmen und mein erster Hit hieß ,Der rote Fluss‘ – also gibt es vier Gründe, warum ich gerne am Wasser bin.“

Fit hält sich Helena Vondrackova mit Schwimmen, Tennis und Gartenarbeit. Seit 2003 ist sie mit ihrem 13 Jahre jüngeren Manager Martin Michal verheiratet. Zuvor war die Ehe mit Helmut Sickel, dem einstigen Bassgitarristen der DDR-Band Kreis, in die Brüche gegangen. Michal hatte auch die Idee, zu ihrem 70. Geburtstag ein Best-of-Album aus sechs Jahrzehnten herauszugeben. Mit einem Augenzwinkern sagt Vondrackova: „Manchmal hat mein Mann auch gute Einfälle.“