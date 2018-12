Abenteuer in der Hauptstadt : Ein Neuanfang: «Postcards from London»

Der noch junge Jim verlässt seine Heimat Richtung London. In der Hauptstadt hofft er vor allem auf Abenteuer und Herausforderungen. Die findet er dann auch recht schnell.

09. Dezember 2018, 15:06 Uhr

Jim hat sich jüngst von seiner Heimat losgesagt. Zu einengend war es dort, zu groß sein Hunger auf Abenteuer und geistige Herausforderungen. In seiner ersten Nacht in der britischen Metropole London schläft er aber auf der Straße und wird ausgeraubt.

Dann nehmen sich «The Raconteurs», eine Gruppe von Männer-Escorts, Jim an und weihen ihn in die Kunst der Konversation vor und nach dem Sex ein. Es geht vor allem um barocke Malerei, um alte Meister und die Deutung ihrer Werke. Das ist es, was die Kunden mögen.

Und sie mögen Jim. Doch der leidet an einer seltenen, psychosomatischen Störung, die ihn regelmäßig bei der Betrachtung großer Kunst in Ohnmacht fallen lässt. «Postcards from London» ist der zweite Spielfilm des britischen Autors und Regisseurs Steve McLean.

Postcards from London, Großbritannien 2018, 90 Min., FSK ab 12, von Steve McLean, mit Harris Dickinson, Jonah Hauer-King, Alessandro Cinadamore