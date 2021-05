Hochspringerin : Ein Olympia-Märchen - Ulrike Meyfarth wird 65

Heide Rosendahl und Ulrike Meyfarth waren die Heldinnen der Olympischen Spiele von München. Dass Meyfarth zwölf Jahre später erneut Gold holte, gehört zu ihrer ganz besonderen Geschichte.

Leverkusen | Ihre zwei Goldmedaillen hängen gerahmt an „unauffälliger Stelle im Wohnzimmer“ in Odenthal. Ulrike Nasse-Meyfarth ist keine, die in ihrer ruhmreichen Vergangenheit schwelgt, und sie ist froh, wenn sie ihre einmalige Geschichte im deutschen Sport zu ihrem 65. Geburtstag nicht wieder mal erzählen muss: 1972 bei den Olympischen Spielen in München als ...

