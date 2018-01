RTL-Quizshow : Eine-Million-Frage bei Jauch

In der RTL-Show «Wer wird Millionär?» durfte Moderator Günther Jauch wieder einmal die Eine-Million-Frage stellen. Doch der Kandidat wollte kein Risiko eingehen.

von dpa

20. Januar 2018, 14:37 Uhr

Zum ersten Mal seit Herbst 2016 hat RTL-Quizmaster Günther Jauch (61) einem Kandidaten seiner Show «Wer wird Millionär?» die Eine-Million-Euro-Frage gestellt.

Kandidat Philipp Unger musste lösen: «Wovon wird jährlich - gemessen am Gewicht - am meisten produziert? A) Stahl B) Zement C) Plastik D) Papier». Der Münchner stieg aus und nahm die bereits sicheren 500.000 Euro mit nach Hause. Richtig wäre Antwort B) gewesen.

Auf Jauchs Frage, was er nun mit dem Geld anfange, sagte Unger: «Ich werde nicht als Angestellter in Rente gehen.» Unger sollte am vergangenen Montag, dem Tag der Showaufzeichnung, bei seinem neuen Arbeitgeber, dem Vergleichsportal Check24, anfangen: «Ich hätte heute meinen ersten Arbeitstag gehabt.»