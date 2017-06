Einschaltquoten : Elfmeterkrimi war der TV-Hit

vergrößern 1 von 1 Foto: Nick Potts 1 von 1

Auf dem Platz war es spannend bis zum Schluss, vor dem Fernseher war es ein klarer Sieg nach Quoten. Das Spiel der deutschen Nachwuchs-Fußballer bei der U21-Europameisterschaft gegen England in Polen war bei den Zuschauern am Dienstagabend mit Abstand am gefragtesten.

Ab 18 Uhr waren zunächst 3,64 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil lag bei 22,0 Prozent. Die zweite Halbzeit ab 19.05 Uhr sahen dann 4,61 Millionen (20,3 Prozent), die Verlängerung ab 19.55 Uhr im Schnitt 6,85 Millionen (25,3 Prozent).

Das Elfmeterschießen, bei dem sich das Team von Trainer Stefan Kuntz mit 4:3 durchsetzte, verfolgten dann sogar 9,24 Millionen Zuschauer (31,5 Prozent). Das entscheidende Tor beim Elfmeterkrimi erzielte der Hoffenheimer Nadiem Amiri.

Im Ersten verschob sich das Programm wegen der U21-Europameisterschaft etwas: Die «Tagesschau» um 20.50 Uhr hatte allein im Ersten 7,06 Millionen Zuschauer, in allen Programmen waren es 12,17 Millionen (43,1 Prozent). Die populäre Familienserie «Um Himmels Willen», sonst regelmäßig Quotensieger, kam ab 21.05 Uhr auf 5,55 Millionen (19,1 Prozent).

Die dritte Folge der Doku «Königliche Dynastien» im Rahmen der Reihe ZDFzeit erreichte ab 20.15 Uhr im Schnitt 2,50 Millionen Zuschauer (8,7 Prozent), die «Rosenheim-Cops» ab 19.30 Uhr hatten zuvor 3,23 Millionen (13,0 Prozent). Die Doppelepisode der RTL-Krimiserie «Bones - Die Knochenjägerin» erreichte 1,98 Millionen (6,9 Prozent) und 2,35 Millionen Zuschauer (8,3 Prozent).

Auf Vox kam die sechste Folge von «Sing meinen Song» ab 20.15 Uhr auf 1,97 Millionen Zuschauer (6,8 Prozent), etwas weniger als in der Vorwoche (2,65 Millionen, 10,2 Prozent). Diesmal bot Reggae-Sänger Gentleman seine Songs zum Tausch an, die zum Beispiel Moses Pelham oder Mark Forster interpretieren mussten. Als Michael Patrick Kelly seine Version von «Memories» präsentierte, gab es sogar Tränen der Rührung. Auch das kam an: In der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen hatten sogar 10,8 Prozent eingeschaltet.

Die Wiederholung des Krimis «Die Toten vom Bodensee» aus dem Jahr 2014 auf ZDFneo sahen 1,53 Millionen (5,3 Prozent). Die Erotikkomödie «Liebe macht sexy» mit Simone Thomalla und Kai Schumann auf Sat.1 schaffte 1,44 Millionen Zuschauer (5,0 Prozent), die RTL-II-Reihe «Der Trödeltrupp» 1,18 Millionen (4,1 Prozent), die ProSieben-Zeichentrickserie «Die Simpsons» 1,02 Millionen (3,6 Prozent) und 1,03 Millionen (3,5 Prozent). Auf Kabel eins erreichte die Reihe «Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur» 0,92 Millionen (3,2 Prozent).

Im Schnitt liegt das ZDF seit Jahresbeginn unter den deutschen TV-Sendern mit einem Marktanteil von 13,1 Prozent vorn. Es folgt das Erste mit 11,3 Prozent vor dem privaten Marktführer RTL mit 9,6 Prozent. Dahinter liegen Sat.1 (6,8 Prozent), Vox (5,2 Prozent), ProSieben (4,6 Prozent), Kabel eins (3,5 Prozent), RTL II (3,2 Prozent), ZDFneo (2,8 Prozent) und Super RTL (1,7 Prozent).

von dpa

erstellt am 28.Jun.2017 | 11:22 Uhr