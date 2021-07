Spice Girl : Emma Bunton hat geheiratet

Die ehemalige „Baby Spice“ und ihr langjähriger Partner Jade Jones haben es offiziell gemacht und Ja zueinander gesagt. Das Paar hat bereits zwei gemeinsame Kinder.

London | Die Spice Girls-Sängerin Emma Bunton (45) hat ihren langjährigen Partner Jade Jones geheiratet. Die Britin teilte am Dienstagabend bei Twitter und Instagram ein Hochzeitsfoto, das sie mit den Worten „Mr and Mrs Jones“ und vier roten Herzen versah. Die Sängerin ist auf dem Bild in einem kurzen weißen Kleid mit Blumenkranz im Haar zu sehen, das Paar ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.