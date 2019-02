Das Leben als «Zumutung» : Erika Pluhar: «Ich war meinem Alter immer voraus»

Die Österreicherin ist 80. Doch die Zahl kann sie nicht schrecken. Sie sagt, sie habe sich schon an sie gewöhnt.

von dpa

15. Februar 2019, 14:18 Uhr

Die österreichische Schauspielerin, Sängerin und Autorin Erika Pluhar macht sich kurz vor ihrem 80. Geburtstag keine großen Sorgen über das Alter.

«Es ist für mich nicht schrecklich, weil ich mich an diese Zahl schon seit langem gewöhnt habe», sagte sie der österreichischen Nachrichtenagentur APA. In einem ihrer Romane habe sie die Protagonistin 80 Jahre alt sein lasen und dabei ihre eigenen Überlegungen zum Älterwerden einfließen lassen.

Außerdem erinnerte sie an einen Liedtext, den sie vor mehr als 30 Jahren geschrieben habe: «"Was heißt das nur, ich werde alt, was heißt das nur, wie soll ich das empfinden?" Genau. Das singe ich jetzt noch. Ich war also meinem Alter immer voraus», sagte Pluhar.

Eigentlich sei das Leben aber eine Zumutung, weil nur sicher sei, dass jeder irgendwann stirbt. «Nun steckt aber in diesem Wort Zumutung noch ein anderes Wort: Mut! Das ist so ein bisschen meine Lebensparabel. Das und der Begriff "trotzdem".»