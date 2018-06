Neues aus Hollywood : Erster Trailer für neuen «Dumbo»-Film veröffentlicht

Das Original war ein Zeichentrickfilm, diesmal sind echte Schauspieler wie Michael Keaton und Danny DeVito dabei, nur der fliegende Elefant mit großen Ohren ist computeranimiert.

von dpa

14. Juni 2018, 17:50 Uhr

Ein fliegender Elefant mit großen Ohren kommt zurück in die Kinos: Das Walt Disney-Studio veröffentlichte in der Nacht zum Donnerstag einen ersten Trailer für den neuen «Dumbo»-Film auf Facebook, in dem der kleine Elefant in einer Zirkus-Welt zu sehen ist.

Das Original aus dem Jahr 1941 war ein Zeichentrickfilm, diesmal sind echte Schauspieler wie Michael Keaton und Danny DeVito dabei, nur «Dumbo» ist computeranimiert. Regie führt Tim Burton. Der Film soll am 29. März kommenden Jahres in die Kinos kommen.