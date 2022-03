Schauspieler : Erstes Foto zeigt Tom Hanks als Geppetto in „Pinocchio”-Film

Tom Hanks mit grauen Locken und Schnauzbart als Holzschnitzer Geppetto: Die „Pinocchio“-Neuauflage soll ab September zu sehen sein.

Ein erstes Foto zeigt den Oscarpreisträger Tom Hanks (65) in seiner Rolle als Holzschnitzer Geppetto in einer „Pinocchio”-Neuauflage. Das Bild, das Disney+ am Mittwoch auf Twitter veröffentlichte, zeigt Hanks mit grauen Locken und Schnauzbart, der sich zu einer computeranimierten Version Pinocchios herunterbeugt. Die berühmte Holzpuppe mit der langen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.