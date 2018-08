«Er ist endlich hier» : ESC-Star Michael Schulte ist Vater geworden

Der Singer-Songwriter Michael Schulte ist Vater eines Sohnes geworden. «Er ist endlich hier», schrieb der glückliche Vater auf Instagram und postete ein Foto dazu.

von dpa

18. August 2018, 12:36 Uhr

Drei Monate nach seinem Erfolg beim ESC ist Musiker Michael Schulte (28) erstmals Vater geworden. «Er ist endlich hier», schrieb Schulte am Samstag auf Instagram.

Dazu postete er ein Foto von seiner Hand und der seines neugeborenen Sohns. «Wir haben noch nie so etwas Schönes gesehen. Er ist so süß und vor allem ein starker und gesunder Junge.» Auch der Mutter gehe es gut.

Der 28-Jährige hatte vor zwei Monaten in Buxtehude seine langjährige Freundin Katharina geheiratet. Trauzeuge war Schultes Musikerkollege Max Giesinger (29, «80 Millionen»).

Mit seinem Lied «You Let Me Walk Alone» landete der ehemalige Kandidat der Musikshow «The Voice of Germany» beim Eurovision Song Contest in Lissabon überraschend auf Platz vier.