Frances McDormand und Sally Hawkins sind unter den fünf Nominierten für den Oscar als beste Hauptdarstellerin.

von dpa

23. Januar 2018, 14:49 Uhr

McDormand wurde für ihre Rolle in der Tragikomödie «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» genannt, Hawkins für das Fantasy-Märchen «Shape of Water – Das Flüstern des Wassers».