Hollywood : Francis Ford Coppola mit Stern auf „Walk of Fame“ gefeiert

Vor 50 Jahren brachte Francis Ford Coppola mit „Der Pate“ einen der größten Klassiker der Filmgeschichte in die Kinos. Nun hat der Star-Regisseur auch einen festen Platz auf Hollywoods „Walk of Fame“.

50 Jahre nach dem Kinodebüt von „Der Pate“ ist US-Regisseur Francis Ford Coppola (82) mit einer Sternenplakette in Hollywood verewigt worden. Auf dem „Walk of Fame“ enthüllte der Oscar-Preisträger vor jubelnden Fans die Plakette mit seinem Namen. Dazu ertönte die berühmte Titelmusik aus dem Mafia-Epos von Nino Rota. Er wolle sich in seiner Dankesrede ...

