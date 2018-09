TV-Moderatorin : Franziska Rubin kündigt Rückkehr nach Deutschland an

Sieben Jahre lang moderierte sie die TV-Sendung «Hauptsache gesund». 2015 wanderte Franziska Rubin nach Australien aus. Es könnte aber sein, dass die Moderatorin schon bald zurückkehrt.

von dpa

22. September 2018, 13:41 Uhr

Leipzig (dpa)- Nach dem Abenteuer Australien will die ehemalige TV-Moderatorin Franziska Rubin (50) zurück nach Deutschland. Das sagte die gebürtige Hannoveranerin am Freitagabend in der Talkshow «Riverboat» auf die Frage, ob für sie ein Rückkehr denkbar sei.

«Ich habe meinem Mann gesagt, dass ich zurück nach Deutschland möchte», sagte Rubin, die von 1998 bis 2015 das Ratgebermagazin «Hauptsache gesund» im MDR-Fernsehen moderiert hatte. Im Sommer 2015 war sie mit ihrem Mann Pete und den drei gemeinsamen Kindern Ava und Livia (Zwillinge, 9) sowie Flora (8) von Bayern aus in Petes Heimat Australien nahe Brisbane ausgewandert.