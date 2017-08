Tod mit 79 : Französische Schauspielerin Mireille Darc gestorben

vergrößern 1 von 2 Foto: Christophe Morin 1 von 2

Paris (dpa) – Die französische Schauspielerin Mireille Darc, die mit dem Film «Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh» international bekannt wurde, ist im Alter von 79 Jahren gestorben.

Wie der französische Radiosender RTL unter Berufung auf die Familie berichtete, erlag Darc in der Nacht zu Montag den Folgen einer Hirnblutung. Die Schauspielerin, die als «kühle Blondine» ihre Karriere bestritt, hat rund 50 Filme gedreht, darunter «Nimm’s leicht, nimm Dynamit» mit Lino Ventura und «Borsalino» mit Jean-Paul Belmondo und Alain Delon, mit dem Darc eine langjährige Beziehung hatte.

Darc wurde am 15. Mai 1938 in Toulon in Südfrankreich geboren, wo sie die Kunsthochschule absolvierte. Danach zog sie nach Paris und arbeitete als Mannequin, ehe sie für den Film entdeckt wurde. Ihr Kinodebüt feierte sie 1960 mit «Riskanter Zeitvertreib» mit Jean-Paul Belmondo. Zum Durchbruch als Star verhalf ihr wenige Jahre später der psychologische Thriller «Liebe zu dritt». International machte sie sich 1972 durch die Agentenfilm-Parodie «Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh» von Yves Robert mit Pierre Richard einen Namen. Zwei Jahre später folgte die Fortsetzung «Der große Blonde kehrt zurück».

Darc litt seit ihrer Kindheit an einem Herzproblem. In den 80er Jahren stand sie deshalb auch immer weniger vor der Kamera.

von dpa

erstellt am 28.Aug.2017 | 12:08 Uhr