ZDF-Sendung „heute“ : Fünf Millionen sehen Petra Gersters Abschied

Mehr als 3600 Mal präsentierte die ZDF-Journalistin Petra Gerster die Fernsehnachrichten zum festen Sendeplatz. Ihre letzte Sendung schloss sie mit einem populären Zitat.

Mainz | Rund fünf Millionen Zuschauer haben den Abschied der ZDF-Journalistin Petra Gerster bei der Sendung „heute“ verfolgt. Nach den Fernsehnachrichten zu Italien bis Indien richtete sich die 66-Jährige am Mittwochabend in eigener Sache an ihr Publikum: „Das war's für mich. Fast 23 Jahre lang durfte ich Sie an dieser Stelle mit den Nachrichten des Tages ...

