Krankenhausserie : Gaby Dohm: „Schwarzwaldklinik“ war eine gute Serie

„Die Schwarzwaldklinik“ hat TV-Geschichte geschrieben. Die Botschaft der Serie ist immer noch gültig, meint Gaby Dohm

Berlin | Schauspielerin Gaby Dohm (77), in den 1980er Jahren bekannt als Schwester Christa in der „Schwarzwaldklinik“, hat den ZDF-Serienklassiker ins Herz geschlossen. In der Weihnachtszeit habe sie sich Wiederholungen angesehen, erzählte Dohm der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Dabei habe sie gedacht: „Gott, wie gut diese Serie war.“ Das habe sie damals gar ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.