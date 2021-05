Hollywood-Star : Gary Cooper starb mit 60 - vor 60 Jahren

Das renommierte American Film Institute führt Gary Cooper auf der Liste der größten Leinwandhelden gleich hinter Charlie Chaplin, noch vor Gregory Peck und John Wayne. Der „High Noon“-Star starb 1961.

Los Angeles | Nicht nur wegen seiner Körpergröße von 1,90 Metern stach Gary Cooper über Jahrzehnte hinweg in Hollywood heraus. Der stille, aber schneidige Schauspieler aus über 100 Filmen wurde als Leinwandheld verehrt, der mit wenigen Worten in seinen Bann zog. In Western verkörperte er den aufrechten Sheriff, wie in „High Noon“ („Zwölf Uhr Mittags“) - die jung...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.