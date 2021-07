Produzent : Geburtstagskind Frank Farian will eine Stiftung gründen

In einem Radiointerview hat der Musiker nicht nur verraten, wie er seinen anstehenden runden Geburtstag verbringen will. Er hat auch über seine weiteren Pläne gesprochen - und davon gibt es einige.

Bad Vilbel | Der Musikproduzent Frank Farian wird am 18. Juli 80 Jahre alt und will den Geburtstag mit seiner Familie verbringen. „Ich gehe mit meinen Kindern in mein Lieblingsrestaurant essen“, sagte Farian in der Sendung „Silvia am Sonntag“ des Senders Hit Radio FFH in Bad Vilbel. Vor seiner Produzenten-Karriere hatte Farian eine Lehre als Koch absolviert. Be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.