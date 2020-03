Feuer und Flamme : Gerard Butler ist jetzt «ein echter Spartaner»

Die Spartaner waren in der Antike die Härtesten: Schauspieler Gerard Butler sieht sich in dieser Tradition.

von dpa

13. März 2020, 15:41 Uhr

«Jetzt bist Du ein echter Spartaner!» Mit diesen Worten ist der britische Schauspieler Gerard Butler (50) am Freitag in Sparta auf der griechischen Halbinsel Peloponnes begrüßt worden.

Butler war einen Tag nach der Entzündung des Olympischen Feuers im antiken Olympia einer der Fackelträger und nahm die Flamme standesgemäß in der griechischen Stadt Sparta entgegen. Der Schauspieler hatte im Kultfilm «300» aus dem Jahr 2006 den König Leonidas I gegeben - einen Anführer der Spartaner, der mit 300 muskelbepackten Männern gegen die gewaltige Armee des persischen Großkönig Xerxes marschierte.

«Wann immer in der Welt die Menschen nach Heldentum strebten, habt ihr Spartaner den Standard gesetzt», sagte Butler sichtlich bewegt an die Zuschauer gewandt. Und er zählte auf: «Taktik, Strategie, Training, Hingabe, Hartnäckigkeit, Furchtlosigkeit, Einheit, Teamwork - all jene Dinge, die nicht nur auf dem Schlachtfeld nützlich sind, sondern auch im Leben von unschätzbarem Wert.»

Er sei durch den Mut und die Geschichte der Spartaner tief geprägt worden, sagte Butler. «This is Sparta!», rief er den begeisterten Zuschauern in Anlehnung an das Filmzitat «Das ist Sparta!» zu.