Ehe-Planung : Gerhard Schröder und Soyeon Kim wollen heiraten

Er will es zum fünften Mal tun: Gerhard Schröder und seine neue Partnerin plaudern über ihre Heiratspläne. Der SPD-Politiker möchte in Asien heimisch werden. Seine Noch-Ehefrau in Hannover erspart sich einen aktuellen Kommentar.

von dpa

25. Januar 2018, 15:50 Uhr

Am Wochenende turtelten sie noch in Berlin, jetzt haben Altkanzler Gerhard Schröder (73) und seine neue Freundin Soyeon Kim (48) in Südkorea ihre Heiratspläne verkündet.

Auf einer Pressekonferenz in Seoul sagte der SPD-Politiker, es sei geplant, im Herbst zu heiraten. Ort und Zeitpunkt stünden noch nicht fest, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Donnerstag. Vor den Journalisten strahlte das Paar - beide in schwarzen Jacketts und mit weißem Kragen - verliebt in die Kameras. Ein üppiges Gesteck mit weißen und zartrosa Rosen verdeckte die Mikrofone, fast wie der Blumenschmuck bei einer Vermählungsfeier.

Es wäre die fünfte Ehe für den früheren Kanzler und heutigen Aufsichtsratschef des russischen Ölriesen Rosneft. Noch-Ehefrau Doris Schröder-Köpf und die beiden gemeinsamen jugendlichen Adoptivkinder leben in Hannover, seit knapp zwei Jahren sind die Schröders getrennt. Die neue Partnerin des Altkanzlers ist Dolmetscherin und arbeitet als Repräsentantin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, NRW.Invest.

Nach der Hochzeit wollen Schröder und Kim sowohl in Berlin und Hannover als auch in Seoul leben. Als neue Herausforderung und keine leichte Entscheidung bezeichnete Schröder den Entschluss, die Hälfte seiner «verbleibenden Jahre» in Korea zu verbringen. Er wolle mehr Koreanisch lernen und ein normales Leben führen, betonte er. Seine Beziehung mit Kim habe nichts mit seinem Scheidungsverfahren zu tun.

Mehr als 8000 Kilometer entfernt reagierte Doris Schröder-Köpf zurückhaltend auf die Hochzeitspläne ihres Noch-Ehemanns. In der Cafeteria des niedersächsischen Landtags in Hannover sagte die SPD-Abgeordnete, dass sie ihren Facebook-Post aus dem Herbst zu dem Thema wiederholt habe. «Frau Kim war im Frühjahr 2016 der Anlass, wenn auch nicht der alleinige Grund, für die endgültige Trennung», heißt es darin. Jetzt bitte sie um Rücksichtnahme, damit die beteiligten Kinder die Folgen der Familientrennungen verarbeiten könnten. Kim hat aus einer geschiedenen Ehe eine Tochter.

Schröder-Köpf trug am Donnerstag eine schwarze Jacke und eine weiße Bluse. Manche sagen, die neue Frau an Schröders Seite habe Ähnlichkeiten mit ihr. Die 54-Jährige wirkte aufgewühlt. Ihr neuer Partner, Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (57), stand neben ihr. Wollen sie nun auch heiraten? «Wir äußern uns nicht zu privaten Angelegenheiten», sagten die beiden.

In der vergangene Woche posierte Gerhard Schröder mit Kim im Arm im grünen Parka auf der Titelseite der Illustrierten «Bunte». Die Schlagzeile: «Ja, es ist Liebe!» Mit 73 Jahren startet der frühere Spitzenpolitiker noch einmal in ein neues Leben.

Am Freitag sollten Schröder und Kim die Siedlung Panmunjeom an der Grenze zu Nordkorea besuchen, begleitet vom deutschen Botschafter sowie Fußball-Legende Bum-kun Cha und deren Ehefrauen, berichtete die Agentur Yonhap. Am 9. Februar sei Schröder dann Gast der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang. Seine künftige Gattin Kim könnte dann wieder an seiner Seite strahlen.