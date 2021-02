Einschaltquoten : „Germany's Next Topmodel“ mit Topquote

So stark wie seit acht Jahren nicht mehr: „Germany's Next Topmodel“ konnte in der Zielgruppe punkten.

Berlin | Heidi Klums Castingshow „Germany's Next Topmodel“ hat am Donnerstagabend in der Zielgruppe eine so gute Einschaltquote erreicht wie schon seit vielen Jahren nicht mehr. 22,4 Prozent der 14- bis 49-jährigen schalteten ab 20.15 Uhr ProSieben ein. Laut ...

