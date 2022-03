Promi-show : Gesungen und gewonnen

Die meisten Stimmen gingen an Emilia! Mit ihrem Song „Outside And Inside“ überzeugte die Zwölfjährige die meisten Zuschauer der KiKA-Show „Dein Song“. Sie wählten sie beim großen Finale am Freitag zur Siegerin der 14. Staffel.

„Ich dachte, ich wäre in einem Traum! Ist das grad wirklich passiert?“, sagte Emilia zu ihrem Erfolg. Auch ihre Musikpatin Leony war gerührt. „Ich musste erstmal eine Träne verdrücken, weil ich mich so sehr für sie gefreut habe“, sagte sie. Wenn du noch mehr über die Siegerin Emilia wissen möchtest, kannst du ihr am Montag auf kika.de Fragen stellen. A...

