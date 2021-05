Royaler Geburtstag : Glamour und máximales Strahlen: Hollands Königin wird 50

1999 erscheint Máxima an der Seite des niederländischen Kronprinzen in der Öffentlichkeit. Seither steht sie im Rampenlicht. Was ist das Geheimnis der blonden Argentinierin am Hof der Holländer?

Den Haag | Die blonden langen Haare offen und das strahlende Lächeln: So lernten die Niederländer vor gut 20 Jahren Máxima Zorreguieta kennen und lieben. Als die Argentinierin wenig später Kronprinz Willem-Alexander heiratete, schien das königliche Märchen komplett. Máxima weinte die schönsten Tränen, die jemals auf einer königlichen Hochzeit vergossen wurden...

