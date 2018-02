Starke Frauenrollen : Goldene Kamera für Christiane Hörbiger

Die österreichische Schauspielerin wird für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Seit ihrem 17. Lebensjahr steht sie auf der Bühne und hat in zahllosen Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt.

von dpa

15. Februar 2018, 15:11 Uhr

Die Schauspielerin Christiane Hörbiger wird bei der Verleihung der Goldenen Kamera in Hamburg mit einem Preis für ihr Lebenswerk geehrt. Die 79-jährige Wienerin sei eine der renommiertesten Schauspielpersönlichkeiten der Gegenwart, betonten die Veranstalter von der Funke Mediengruppe am Donnerstag.

«Auf unnachahmliche Weise vereint sie Wiener Schmäh, internationale Grandezza und höchste Schauspielkunst.» Die Preise werden am 22. Februar vergeben, das ZDF überträgt die Gala live.

Hörbiger steht seit ihrem 17. Lebensjahr auf der Bühne, spielte unter anderem die Buhlschaft im Salzburger «Jedermann» und trat viele Jahre lang am Züricher Schauspielhaus auf. In TV-Serien gab sie die Gräfin in «Das Erbe der Guldenburgs» und die Richterin in «Julia, eine ungewöhnliche Frau», im Kino war sie in «Schtonk!» zu sehen. Zu ihren jüngsten Arbeiten gehören Fernsehfilme wie «Stiller Abschied» über eine an Alzheimer erkrankte Frau, «Auf der Straße» mit ihr als obdachloser Witwe und «Die letzte Reise», in dem sie eine zum Suizid entschlossene Frau spielte.

Von facettenreichen Serienfiguren habe sich Hörbiger nach und nach an die Darstellung zerrissener, hochemotionaler Charakterrollen herangewagt, heißt es in der Mitteilung. Wenn es darum gehe, starke Frauenrollen zu besetzen, stehe ihr Name nach wie vor an erster Stelle. «Wir sind froh, eine wahre Grande Dame für ihr beeindruckendes Lebenswerk auszuzeichnen.»