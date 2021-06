Albumveröffentlichung : Grönemeyer und Hirst würdigen die Punk-Ikone Andy Gill

Anderthalb Jahre nach dem Tod des Punk-Musikers Andy Gill erscheint ein Album mit Coverversionen von Songs seiner Band Gang Of Four. Namhafte Musiker wirkten mit - darunter auch ein Deutschpop-Star.

London | Als Andy Gill mit der Arbeit an „The Problems Of Leisure“ begann, wollte er damit eigentlich das 40-Jahre-Jubiläum des Debütalbums seiner einflussreichen Band Gang Of Four feiern. Doch die Veröffentlichung erlebt der britische Gitarrist und Produzent nicht mehr. Er starb am 1. Februar 2020 nach kurzer, schwerer Krankheit. Seine Witwe Catherine Maye...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.