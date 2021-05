„Das Damengambit“-Darstellerin : Grusel-Trailer für neuen Psychothriller mit Anya Taylor-Joy

Der britische Regisseur Edgar Wright war mit „Shaun of the Dead“ bekannt geworden. Für sein nächstes Projekt holt er Schauspielwunder und Golden-Globe-Gewinnerin Anya Taylor-Joy an Bord.

Los Angeles | „Baby Driver“-Regisseur Edgar Wright (47) versteht es, schon mit einem kurzen Trailer für seinen neuen Film „Last Night in Soho“ Angst einzujagen. Der Brite stellte den ersten Videoclip für den Psychothriller mit den Schauspielern Anya Taylor-Joy (25, „Das Damengambit“), Thomasin McKenzie (20, „Jojo Rabbit“) und Matt Smith (38, „Doctor Who“) ins Ne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.