Einschaltquoten : Günther Jauch vor ARD-Doku und ZDF-Drama

Gewöhnlich hat am Montagabend der ZDF-Montagsfilm die Nase vorn. Jetzt musste er mal Günther Jauch den Vortritt lassen. Aber auch die Natur-Doku im Ersten über die Ozeane der Welt hat noch einmal ein Millionenpublikum.

von dpa

27. März 2018, 10:48 Uhr

Raten war Trumpf am Montagabend: Mit einer zwei Stunden langen Ausgabe seiner RTL-Quizshow «Wer wird Millionär?» hat sich Günther Jauch (61) am Montagabend ab 20.15 Uhr an die Spitze gesetzt. Die Sendung verfolgten 5,08 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 15,6 Prozent.

Die sechste und letzte Folge der ARD-Dokureihe «Der Blaue Planet», eine gemeinsame Produktion der englischen BBC und des Westdeutschen Rundfunks, brachte es mit dem Film «Extremwelt Küste» zeitgleich auf 4,80 Millionen Zuschauer (14,5 Prozent). Die «Tagesschau» hatte zuvor allein im Ersten 5,09 Millionen Zuschauer (16,7 Prozent).

Auf das ZDF-Drama «24 Wochen» entfielen um 20.15 Uhr 3,51 Millionen Zuschauer (10,6 Prozent). In dem Kinofilm aus dem Jahr 2016 mit Julia Jentsch und Bjarne Mädel in den Hauptrollen steht ein Elternpaar vor der schweren Entscheidung, ob ihr behindertes ungeborenes Kind zur Welt kommen soll oder nicht.

Gut lief es für ProSieben mit der US-Serie «The Big Bang Theory», die 2,75 Millionen Menschen (8,4 Prozent) interessierte. Am späten Abend um 23 Uhr kam Klaas Heufer-Umlauf mit der dritten Ausgabe seiner Spätshow «Late Night Berlin» auf 770 000 Zuschauer (4,8 Prozent) und damit nach absoluten Zahlen gemessen auf den bisherigen Bestwert.

Der ZDFneo-Krimi «Inspector Barnaby: Unglücksvögel» verbuchte 2,06 Millionen Zuschauer (6,2 Prozent), die Sat.1-Krimiserie «Lethal Weapon» 1,96 Millionen (5,9 Prozent), die RTL-II-Dokusoap «Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben» 1,47 Millionen (4,5 Prozent), die Vox-Auswanderersoap «Goodbye Deutschland!» 1,28 Millionen (3,9 Prozent) und der Kabel-eins-Actionthriller «Eraser» 1,27 Millionen (4,0 Prozent).

Im Jahresschnitt liegt das ZDF unter den deutschen Fernsehsendern bislang mit einem Marktanteil von 14,2 Prozent vorn. Es folgt das Erste mit 12,4 Prozent vor dem privaten Marktführer RTL mit 8,9 Prozent. Dahinter liegen Sat.1 (6,0 Prozent), Vox (4,9 Prozent), ProSieben (4,2 Prozent), Kabel eins (3,3 Prozent), ZDFneo (3,1 Prozent), RTL II (3,0 Prozent) und Super RTL (1,7 Prozent).