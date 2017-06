Einschaltquoten : Gute Quote für Fußball

vergrößern 1 von 1 Foto: Marius Becker 1 von 1

Der «Tatort» hatte am Sonntagabend die meisten Zuschauer. Das ist fast immer so im deutschen Fernsehen - aber eigentlich ist schon Sommerpause, und da zeigt das Erste ersatzweise alte Fälle für alle Fans, die auf den «Tatort» nicht ganz verzichten wollen.

Die Wiederholung des 2015 erstmals ausgestrahlten TV-Krimis «Der Himmel ist ein Platz auf Erden» aus Franken kam sogar auf 6,44 Millionen Zuschauer (20,4 Prozent). Das ist kein sensationeller, aber ein erstaunlicher Wert - gerade auch im Vergleich zum «Tatort» eine Woche zuvor, dem letzten vor dem Start in die Sommerpause: Der Kieler Krimi «Borowski und das Fest» war der quotenschwächste «Tatort»-Fall des Jahres hatte nur 6,11 Millionen Zuschauer (22,2 Prozent). Die «Tagesschau» direkt vor dem «Tatort» sahen diesmal allein im Ersten 5,91 Millionen (20,8 Prozent).

Die beste Quote des Tages hatte allerdings das ZDF, das ab 17 Uhr das Spiel zwischen Deutschland und Kamerun im Confederations Cup zeigte. Die Nationalmannschaft erreichte mit ihrem 3:1 in Sotschi das Halbfinale. Im Schnitt 7,44 Millionen Zuschauer verfolgten die Partie, ein starker Marktanteil von 36,2 Prozent. Die Begegnung Chile gegen Australien auf Sport1 sahen zeitgleich dagegen nur 130 000 Zuschauer (0,6 Prozent). Die TV-Dramödie «Frühling zu zweit», die das ZDF um 20.15 Uhr zeigte, schaffte im Schnitt 4,15 Millionen (13,1 Prozent).

RTL kam mit dem Melodram «The Best of Me - Mein Weg zu Dir» mit James Marsden nur auf 2,20 Millionen Zuschauer (7,3 Prozent). Bereits ab 15 Uhr verfolgten allerdings 5,14 Millionen Formel-1-Fans (30,9 Prozent) den Großen Preis von Aserbaidschan. Roland Emmerichs Science-Fiction-Streifen «Independence Day» aus dem Jahr 1996 erreichte auf Sat.1 im Schnitt 2,22 Millionen (7,9 Prozent).

Auf die Vox-Show «Promi Shopping Queen» entfielen ab 20.15 Uhr 1,17 Millionen (4,3 Prozent), auf den ZDFneo-Krimi «Marie Brand und das Lied von Tod und Liebe» 1,15 Millionen (3,6 Prozent) und auf die Kabel-eins-Reihe «Die spektakulärsten Kriminalfälle» 1,00 Millionen (3,2 Prozent).

Im Schnitt liegt das ZDF seit Jahresbeginn unter den deutschen TV-Sendern mit einem Marktanteil von 13,1 Prozent vorne. Es folgt das Erste mit 11,3 Prozent vor dem privaten Marktführer RTL mit 9,6 Prozent. Dahinter liegen Sat.1 (6,8 Prozent), Vox (5,2 Prozent), ProSieben (4,6 Prozent), Kabel eins (3,5 Prozent), RTL II (3,2 Prozent), ZDFneo (2,7 Prozent) und Super RTL (1,7 Prozent).

von dpa

erstellt am 26.Jun.2017 | 12:21 Uhr