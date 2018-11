«Your Song» : Handgeschriebener Text von Elton-John-Lied wird versteigert

Das Lied «Your Song» von Elton John ist ein Klassiker. In New York wird jetzt der handgeschriebene Text versteigert. Verfasst hatte ihn Bernie Taupin - an einem besonderen Ort.

von dpa

03. November 2018, 11:04 Uhr

Der handgeschriebene Text von Elton Johns Klassiker «Your Song» wird in New York versteigert. Der Songschreiber Bernie Taupin habe den Text auf dem Dach eines Hauses in London verfasst, als er auf John gewartet habe, teilte das Auktionshaus Bonham's dazu mit.

Der Brite habe dann innerhalb von zehn Minuten die Melodie dazu geschrieben. Der 1970 veröffentlichte Song wurde zum Welthit. Die handbeschriebene Seite aus der Privatsammlung von Taupins Ex-Frau Maxine könnte bei der für den 19. November in New York angesetzten Auktion «eine hohe sechsstellige Summe» einbringen, hieß es vom Auktionshaus.