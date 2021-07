Fernsehmann : Hansdampf in allen Genres: Günther Jauch wird 65

Jugendlich und altersweise, leutselig und extrem zurückgezogen: Günther Jauch gehört zu Deutschlands populärsten TV-Gesichtern.

Potsdam | Deutschlands beliebtester Quizmaster wird am 13. Juli 2021 a) 50 Jahre alt, b) 55, c) 60, d) 65. Dass wahrscheinlich so mancher Kandidat des RTL-Erfolgsformats „Wer wird Millionär?“ bei dieser Frage ins Schwitzen käme, zeigt, wie alterslos Günther Jauch zu sein scheint. Richtig ist allerdings nur Antwort D. Der Potsdamer wird am Dienstag (13.7.) 65...

