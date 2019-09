Afrikareise : Harry und Meghan mit Baby Archie bei Desmond Tutu

Bei ihrer Afrikareise treffen der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan gemeinsam mit ihrem kleinen Sohn den Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu. In den kommenden Tagen ist Papa Harry ohne Frau und Kind unterwegs.

von dpa

25. September 2019, 15:52 Uhr

Premiere in hellblau gestreifter Latzhose: Zu Besuch bei Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu (87) in Kapstadt haben der britische Prinz Harry und Herzogin Meghan erstmals seit langem ihren Sohn Archie öffentlich präsentiert.

Auf dem Arm seiner Mutter strahlte der gut vier Monate alte Junge am Mittwoch Tutu und seine Tochter Thandeka bei der Begrüßung des royalen Paars an. Auf Instagram bedankte sich das Paar später mit einem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem Tutu dem kleinen Archie einen Kuss auf die Stirn haucht. «Archie mochte es, Sie zu treffen», hieß es darunter.

Am Mittag trennten sich dann die Wege der Familie: Während Meghan und Archie in Südafrika blieben, reiste Harry allein weiter ins Nachbarland Botsuana. Von der Rangerausbildung und der Minenbeseitigung bis zu einem grenzüberschreitenden Nationalpark-Projekt reicht die Spanne der Projekte, die er dort sowie später auch in den Staaten Malawi und Angola besuchen will.

Seine Frau, die Herzogin von Sussex, will bei ihrem Aufenthalt in Kapstadt das Thema Frauenrechte in den Fokus stellen, das angesichts der grassierenden Gewalt gegen Frauen die Schlagzeilen am Kap beherrscht. Am Mittwoch traf sie sich gegen Mittag mit jungen Unternehmerinnen in Kapstadt.

Harry (35) und Meghan (38) befinden sich seit Montag auf einer zehntägigen Afrikareise, die in der südafrikanischen Touristenmetropole Kapstadt mit dem Besuch von Museen, Township-Projekten und einer Moschee begonnen hatte.