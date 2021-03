Auktion : Haussschuhe von Winston Churchill versteigert

Ein Brandy-Glas und ein Paar Hausschuhe: Die Versteigerung von Churchill-Memorabilia war ein voller Erfolg.

West Sussex | Ein Paar Hausschuhe des früheren britischen Premierministers Winston Churchill ist für 32.000 Pfund (rund 37.000 Euro) versteigert worden. Das teilte das Aktionshaus Bellmans in der Grafschaft West Sussex mit. Die Samt-Pantoffeln des Politikers, auf denen in Gold dessen Initialen gestickt sind, erzielten damit mehr als doppelt so viel wie ursprüngl...

