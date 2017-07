Royaler Besuch : Heidelberg im William-und-Kate-Fieber

vergrößern 1 von 4 Foto: Jens Kalaene 1 von 4







Gespanntes Warten auf dem Uni-Campus in Heidelberg: Das Deutsche Krebsforschungszentrum sollte am Mittag die erste Station von Prinz William und Herzogin Kate in Heidelberg sein.

Unter Applaus wurde der rote Teppich für die jungen Royals ausgerollt, die aus Berlin anreisen sollten. Die Flaggen von Europa, Deutschland und Großbritannien wehten überall in der Stadt im Wind. Etliche Forscher in weißen Kitteln sowie Studenten warteten am Vormittag bereits auf das Paar, ebenso wie etliche Schaulustige auf dem Marktplatz und am Neckar.

Zahlreiche wartende Fans hatten Union-Jack-Fähnchen dabei. Die Polizei war deutlich sichtbar, führte strenge Sicherheitsvorkehrungen durch und ließ Gepäck von Hunden beschnüffeln. William und Kate werden um 12.30 Uhr auf dem Campus erwartet. Im Deutschen Krebsforschungszentrum werden sie von Vorstandschef Michael Baumann und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) begrüßt.

«Dieser Besuch ist eine enorme Ehre für uns», sagte Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos). Heidelberg wolle sich dem Paar als Wissenschaftsstadt und Romantik-Juwel präsentieren. Nach dem Besuch auf dem Uni-Campus spazieren die Royals durch die teilweise abgesperrte Altstadt und besuchen einen deutsch-britischen Markt im Zeichen von Cambridge. Zum Bedauern vieler Zaungäste werden die Kinder Charlotte (2) und George (3) nicht mitreisen.

Als Höhepunkt bezeichnete Würzner eine Ruderregatta. Zu dem Rennen auf dem Neckar steigen William und Kate selbst in je ein Boot - zuvor ziehen sich die Royals im Rathaus um und tragen dann Ruderkleidung. Gemischte Teams aus Heidelberg und seiner britischen Partnerstadt Cambridge treten im Ruder-Achter gegeneinander an. Die Regatta ist vermutlich die einzige Gelegenheit, bei der Neugierige in Heidelberg einen Blick auf die Royals werfen können. Andere Programmpunkte sind nicht frei zugänglich.

Nach rund vier Stunden sollen die Gäste nach der Regatta noch am Nachmittag nach Berlin zurückkehren. Am Freitag steht als letzte Station der royalen Deutschlandreise ein Besuch von Hamburg an.

Stadt Heidelberg zum Besuch

von dpa

erstellt am 20.Jul.2017 | 12:19 Uhr