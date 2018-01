Interview Sven Regener : Herr Lehmann – zu 37 Prozent

Autor und Musiker Sven Regener spricht über traurige Songs, seine Romanfiguren und seine musikalischen Anfänge.

von Melanie Heike Schmidt

27. Januar 2018, 16:00 Uhr

Sein Roman „Herr Lehmann“ hat sich eineinhalb Millionen Mal verkauft, seine Band Element of Crime füllt Säle wie die Elbphilharmonie, und zu seinen Lesungen strömen Hunderte: Sven Regener ist einer der bekanntesten und vielseitigsten Künstler im deutschsprachigen Raum. Wir treffen ihn am Abschlussabend seiner jüngsten Lesereise in Hannover zum Interview.

Herr Regener, seit September sind Sie mit Ihrem neuen Roman „Wiener Straße“ auf Lesereise, mit mehr als 20 Lesungen hatten Sie in den letzten Wochen ein volles Programm. Was passiert, wenn die Tour zu Ende ist, fallen Sie in ein Nach-Lesereise-Loch?

Nein, ganz und gar nicht. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich damit dann durch bin, weil wir mit der Band, also mit Element of Crime, gerade neue Songs schreiben. Wenn ich diese ganzen Lesungen vor mir habe, dann bringt mich das immer sehr raus, und ich kann mich auf so etwas wie das Schreiben von Songtexten nicht konzentrieren.

Im Newsletter von Element of Crime steht: „Wir schreiben gerade fröhlich traurige Songs.“ Wie geht das?

Wir schreiben fröhlich – also als Adverb – traurige – also als Adjektiv – Songs. Ganz einfach.

Muss man nicht ein bisschen traurig sein oder wenigstens melancholisch, um traurige Songs zu schreiben? Oder eine Beziehungskrise haben?

Nein. Das ist ja kein Tagebuchschreiben. Wenn Sie heute einen Tagebucheintrag machen und Sie schreiben etwas Trauriges rein, obwohl es Ihnen super geht, das wäre komisch. Aber wenn Sie schon eine Zeitlang am Leben sind, dann werden Sie sich an alles Mögliche erinnern können. Man kann ja auch eine Blumenwiese malen ohne in dem Moment auf einer Blumenwiese zu stehen.

Nervt es, dass die Leute immer fragen, wie viel das alles mit Ihnen selbst zu tun hat?

Nein, das kann man nicht sagen. Die Leute interessiert das halt, weil sie auch wissen wollen, ob man sozusagen der Typ aus dem Kunstwerk ist. Wenn Sie einen Roman lesen, dann fragen Sie sich halt: Ist das jetzt dieser Herr Lehmann-Typ? Und ich würde sagen: zu 37 Prozent vielleicht.

Sie sind zu 37 Prozent Herr Lehmann?

Ja. Aber das gilt auch für Karl Schmidt oder Chrissie oder die anderen Figuren. Ich kann mich mit all diesen Leuten identifizieren, so wie ich auch ins Theater gehen kann und mich mit Hamlet identifizieren kann, obwohl ich kein dänischer Prinz aus dem 15. Jahrhundert bin. Auch Shakespeare war das übrigens nicht, und trotzdem konnte er darüber schreiben. Die Probleme versteht man ja trotzdem.

Haben Sie Lampenfieber bei Lesungen oder Konzerten?

Ja, ein bisschen.

Hilft etwas dagegen, ein Schnaps etwa oder ein Ritual?

Nein, man muss da durch. Ich bin aber ganz gut darin, mich dagegen zu wehren. Lampenfieber ist ja eine Form von Angst, die muss man überwinden. Aber das fällt mir nicht sehr schwer, ich mach das ja auch schon so lange.

Was ist schöner, Musiker zu sein oder Schriftsteller?

Musiker. Weil Musik schöner ist. Musik ist die Mutter aller Künste, ist die geheimnisvollste Kunst und die rätselhafteste und die am direktesten auf das Gefühl gehende, auch auf das eigene. Sie können einen Song tausendmal spielen, und es ist jedes Mal wieder gut und etwas Tolles. Wenn Sie ein Buch geschrieben haben, ist das vorbei, das haben Sie geschrieben, das war’s.

Ist es nicht langweilig, immer die gleichen Songs zu spielen?

Ab und zu schreibt man ja auch neue, damit habe ich ja jetzt gerade wieder angefangen. Dazu kommt natürlich: Wir haben mit Element of Crime unsere eigenen Songs, das sind jetzt etwa 150, und dann haben wir jede Menge Coversongs, die wir auch spielen können. Wenn wir wollen, können wir wochenlang jeden Abend ein anderes Repertoire zusammenstricken. Ansonsten könnten Sie ja auch einen Dirigenten fragen, ob es langweilig ist, immer wieder Beethovens Fünfte zu dirigieren. Ich denke, nein. Das ist ja das Tolle an Musik, man kann es wieder und wieder machen.



Wie entstehen die Songs von Element of Crime?

Wie meistens bei Rockmusik ist erst die Musik da, so ist das auch bei uns. Wir sind ja eine Band, und ich singe zuerst nur „blablablablabla“. Dann muss ich irgendwann den Text machen, damit bin ich auch die ganze Zeit geistig zugange. Deswegen hab ich auch gesagt, dass es mir, während ich noch Lesungen gebe, schwer fällt, mich auf das Schreiben neuer Songtexte zu konzentrieren. Man tut das ja nicht zu einer bestimmten Zeit am Tag, sondern trägt es die ganze Zeit mit sich herum.

Wie groß ist die Schnittmenge zwischen dem Publikum bei Ihren Lesungen und den Konzerten von Element of Crime? Ich zum Beispiel habe bereits Ende der 80er die Musik gehört. Später kamen dann Ihre Bücher. Ich kenne aber viele, die erst die Bücher gelesen haben und anschließend entdeckten, dass es hinter dem Schriftsteller Sven Regener noch eine weitere, musikalische Welt gibt.

Mein Name Sven Regener ist erst ins Spiel gekommen durch die Literaturgeschichte, er steht eben auf den Büchern drauf. Bei der Band Element of Crime kann man den Namen des Sängers kennen oder auch nicht. Wie heißt noch mal der Sänger von Queens of the Stone Age? Fällt mir grad nicht ein. Schande für mich, aber egal. Was ich sagen will: Viele kannten Element of Crime, haben aber die Verbindung erst später hergestellt. „Herr Lehmann“ war wirklich ein mächtiger Hit, das Buch hat sich anderthalb Millionen Mal verkauft. Das ist schon sehr viel. Aber das sind nur Zahlen, da gibt es keinen direkten Zusammenhang. Man kann die Bücher mögen und die Musik von Element of Crime doof finden und umgekehrt. Ich versuche auch, das immer getrennt zu halten. Man kann die Leute nicht in die künstlerische Beinschere nehmen und sagen: Wenn Du das eine gut findest, musst Du das andere auch gut finden. Gerade bei Musik funktioniert das nicht, Musik ist so sehr Geschmackssache.

Vor 30 Jahren kam das erste Lied von Element of Crime mit deutschem Text heraus, vorher waren alle Songs auf Englisch. Die Änderung hat damals viele Fans aufgeregt, es war die Zeit, wo alle die kleinen Flaggen von ihren Parkas geknibbelt haben, weil sie diese Deutschland-Sache irgendwie seltsam fanden. Und plötzlich kommt eine Band wie Element of Crime darauf, auf Deutsch zu singen. Warum haben Sie das gemacht?

Weil wir auf Englisch irgendwie nicht mehr weiter kamen. Meine Mittel waren auch ausgeschöpft. Die Leute nehmen einen nicht richtig für voll, wenn man als Deutscher auf Englisch textet.

Ist das so?

Ja, schon. Wenn man zum Beispiel exzentrische Sachen in den Texten hat, denken die immer, das sei, weil man die Sprache nicht richtig im Griff hätte. Ein gutes Beispiel ist beim Lied „Weißes Papier“ die Zeile „Die Hose, die Du mir gehäkelt hast“ Wenn ich das auf Englisch mache, kommt jede Minute ein Schlaumeier vorbei, der sagt: Jetzt hast Du aber das falsche Verb genommen. Die Leute glauben nicht, dass man das meint, gerade, wenn man exzentrisch oder auch surreal arbeiten will in den Texten. Als Nicht-Muttersprachler wird man dann nicht ernst genommen.

Inzwischen ist die deutschsprachige Musikszene riesig. Fühlen Sie sich als Wegbereiter?

Nein. Wir haben das doch alle getan. Ich habe 1982, 1983 angefangen, in Berlin Musik zu machen. Das war auch die Zeit der Neuen Deutschen Welle, da wurde fast nur deutschsprachige Musik gemacht. Und dann waren da Gruppen wie die Einstürzenden Neubauten, die auf Deutsch unterwegs waren. Oder auch Die Antwort, die Band von Bernd Begemann. Die hat auch 85 angefangen genau wie wir, da war die Neue Deutsche Welle gerade tot. Das war wohl auch bei uns einer der Gründe für englische Texte: Wir wollten mit der Neuen Deutschen Welle nicht identifiziert werden. Außerdem dachten wir, dass die Art von Songs, wie wir sie machten, nur auf Englisch geht. Als wir dann merkten, dass es auch auf Deutsch geht, eröffneten sich natürlich neue Möglichkeiten.

Junge Musiker greifen meist zuerst zur Gitarre, aber Sie haben Trompete gelernt. Warum?

Ich hab auch erst Gitarre gelernt, mit zehn Jahren. Aber ich wollte gern noch Trompete spielen, also hab ich damit angefangen. Mit 15.



Das fanden Ihre Eltern bestimmt gut, oder? Hätte ja auch Schlagzeug sein können.

Meine Eltern waren erstaunt, dass ich überhaupt musikalisch war, insofern war ihnen das alles recht. Das fand ich irgendwie sehr cool.

Wie sehen Sie sich heute, sind Sie ein Rockstar? Popstar? Einfach nur ein Star?

Ich glaube, mit Element of Crime sind wir so eine Art Indie-Rockstars. Aber mehr auch nicht. Es ist eine Band, die man nicht unbedingt kennen muss.

Naja, aber Sie füllen damit die Hamburger Elbphilharmonie…

Wenn man in Deutschland lebt und kennt Die Ärzte nicht oder Die Toten Hosen oder Die Fantastischen Vier, das wäre komisch. Element of Crime kennt man nur, wenn man sich für diese Art Musik auch interessiert. Was sehr angenehm ist. Da kennt einen nicht jeder. Und es kennen einen auch nicht all die, die einen doof finden, denn die kriegen das gar nicht mit. Das ist eine sehr privilegierte Position.

Wo soll es denn noch hingehen mit Element of Crime? Die Elbphilharmonie ist ja schon High End.

Nein, das ist nicht High End. Das ist einfach nur ein Seitenweg, den man mal ganz kurz beschreitet, um das auch mal gemacht zu haben.

Und was sagen die Fans dazu, motzen sie? So ein Protzbau? Ihr Kapitalisten?

Ja, nein, ach... Ich sag es mal so: Wir machen ja Rockmusik, und Rockmusik hat eigentlich in philharmonischen Sälen nichts zu suchen.

Aber die Einstürzenden Neubauten haben dort doch auch gespielt.

Ja, aber das müssen die selber begründen. Meine Begründung ist so: Wir machen Rockmusik und haben eigentlich nichts in philharmonischen Sälen zu suchen, aber es ist interessant, das mal zu machen. In etwa so, wie wenn man ab und zu in einem Theater spielt.