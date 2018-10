Umweltbewusst : Herzogin Meghan trägt Recyclingschuhe

Bei ihrem Auftritt in Sydney zeigte sich Meghan ganz besonders umweltbewusst. Die Herzogin trug nachhaltige Schuhe, die aus Plastikflaschen hergestellt werden.

von dpa

18. Oktober 2018, 07:33 Uhr

Schick und nachhaltig: Herzogin Meghan tritt bei der Wahl ihrer Schuhe in Australien umweltbewusst auf. Die 37-Jährige trug zum Beginn ihrer Reise in Sydney am Dienstag flache schwarze Schuhe, die aus recycelten Plastikflaschen bestehen. Das berichteten mehrere Medien übereinstimmend.

Laut der Website des Herstellers Rothy's werden die Ballerinas aus Plastikflaschen gefertigt, die sonst auf der Müllhalde landen würden. Ein Foto, auf dem Meghan die Schuhe trägt, hatte auf dem Instagramaccount der Firma nach einem Tag 18.000 Likes und begeisterte Kommentare.

Das Engagement von Herzogin Meghan und Prinz Harry für soziale Zwecke und die Umwelt ist bekannt. Zu seiner Hochzeit im Mai bat das Paar nicht um Geschenke, sondern Spenden für Organisationen, die sich unter anderem für den Umweltschutz einsetzen.

Hauptgrund der Pazifikreise des Paares sind die Invictus Games, ein von Prinz Harry 2014 gegründeter Sport-Wettbewerb für kriegsversehrte Veteranen. Daneben befasst sich das Paar vor allem mit Umweltschutz und verschiedenen Initiativen junger Leute. Am Montag hatte das britische Königshaus bekanntgegeben, dass die beiden im Frühjahr 2019 ihr erstes Kind erwarten.