Auf Reisen : Herzogin Meghan überraschend in New York zu Besuch

Die Frau von Prinz Harry ist in die USA gereist. Bereitet sie dort eine Babyparty vor?

von dpa

20. Februar 2019, 17:55 Uhr

Erstmals seit ihrer Hochzeit mit dem britischen Prinzen Harry (34) im vergangenen Mai hat Herzogin Meghan (37) die USA besucht. Fotografen sichteten Meghan am Dienstag in New York unter anderem mit Tennis-Profi Serena Williams und Stylistin Jessica Mulroney.

US-Medienberichten zufolge ging sie mit Freunden zum Essen, besuchte das Kunstmuseum Met Breuer und kaufte Babykleidung ein. Beobachter vermuteten, dass Meghan bei einer Babyparty auch die bevorstehende Geburt ihres ersten Kindes feiern werde.

Herzogin Meghan wurde als Meghan Markle in Los Angeles geboren. Ihre Mutter Doria Ragland lebt weiterhin in Kalifornien, ihr Vater Thomas Markle im mexikanischen Badeort Rosarito. Im Vorfeld der königlichen Hochzeit war Meghan im März 2018 nach Kalifornien gereist und im April zudem in Chicago gesichtet worden, wo sie sich Berichten zufolge um ihr Visum für Großbritannien kümmerte.