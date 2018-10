Der doppelte Klaas : Heufer-Umlauf macht zwei Mal pro Woche Late-Night

Sich rar machen ist nicht seine Devise. Klass Heuer-Umlauf kommt im Doppelpack.

von dpa

14. Oktober 2018, 12:07 Uhr

Mit seiner Show «Late Night Berlin» geht TV-Moderator Klaas Heufer-Umlauf (35) ab sofort zwei Mal wöchentlich auf Sendung. Ab dieser Woche läuft die Unterhaltungsshow zusätzlich zum Montag auch am Donnerstag auf ProSieben.

Zu Gast bei Heufer-Umlauf werden dann die Coaches der Musikshow «The Voice of Germany» sein, die zuvor im Programm läuft. Gemeinsam mit Coach Mark Forster wird er in der Rubrik «The Worst of Germany» nach Deutschlands schlechtesten Sängern suchen.