Neues aus Hollywood : «Hollywood Comedy Award» für Adam Sandler

01.Nov.2017

US-Schauspieler Adam Sandler (51, «Kindsköpfe») wird an diesem Sonntag (5. November) mit dem «Hollywood Comedy Award» geehrt. Er erhält die Trophäe für seine Rolle in der Tragikomödie «The Meyerowitz Stories» über eine schwierige Vater-Sohn-Beziehung, in der auch Ben Stiller, Emma Thompson und Dustin Hoffman mitspielen. Der Brite Joe Wright (45) wird für die Regie des Drama «Darkest Hour» ausgezeichnet.

Die Verleiher der «Hollywood Film Awards» hatten zuvor schon Jake Gyllenhaal («Stronger») und Kate Winslet («Wonder Wheel») als beste Drama-Darsteller benannt. Anders als beim Oscar oder den Golden Globes gibt es keine Nominierten, die im Wettbewerb gegeneinander antreten. Die Preisträger werden von einer kleinen Gruppe von Filmschaffenden ausgewählt.