Mit echten Schauspielern : «Hollywood Reporter»: Disney verfilmt «Lilo & Stitch» neu

Remakes von Zeichentrick-Klassikern mit echten Schauspielern liegen im Trend. Nach «Das Dschungelbuch» und «Die Schöne und das Biest» will Disney nun auch «Lilo & Stitch» neu verfilmen.

von dpa

04. Oktober 2018, 12:11 Uhr

Disney will laut «Hollywood Reporter» den Zeichentrickfilm «Lilo & Stitch» aus dem Jahr 2002 neu verfilmen - diesmal mit echten Schauspielern. In der Geschichte geht es um die Freundschaft zwischen dem kleinen Mädchen Lilo aus Hawaii und einem hundeähnlichen Alien mit dem Namen Stitch.

Über die Schauspieler und den Kinostart wurde zunächst nichts bekannt. Das Filmstudio hatte zuletzt mehrere Zeichentrick-Klassiker als Realfilme zurück auf die Leinwand gebracht, darunter «Das Dschungelbuch», «Die Schöne und das Biest» und «Cinderella». Im Mai 2019 kommt «Aladdin» mit Will Smith in die US-Kinos, in Planung sind außerdem Neuauflagen von «Der König der Löwen» und «Dumbo».