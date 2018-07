«Walk of Fame» : Hollywood-Stern von Trump zertrümmert: Festnahme

Mit der Spitzhacke sich an Trump abarbeiten - zumindest symbolisch: Der Stern von Donald Trump in Hollywood ist erneut zertrümmert worden.

von dpa

26. Juli 2018, 10:33 Uhr

Die Sternenplakette von Donald Trump auf Hollywoods «Walk of Fame» ist erneut beschädigt worden. Der Vorfall habe sich in den frühen Morgenstunden ereignet, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit.

Ein 24-jähriger Mann sei festgenommen worden. Er müsse sich wegen mutwilliger Beschädigung vor Gericht verantworten. Die Sternenplakette wurde mit einer Spitzhacke zertrümmert.

Schon im Oktober 2016, kurz vor Trumps Wahlsieg, war die Plakette von einem Mann mit einem Vorschlaghammer und einer Spitzhacke demoliert worden. Der damals 52-Jährige wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Zudem musste er für die Reparaturkosten aufkommen. Nach der Tat hatte der wohlhabende Geschäftsmann erklärt, dass er aus Wut über Trumps Behandlung von Frauen und Minderheiten gehandelt habe.

Trump hat die Plakette 2007 für seine Fernsehsendungen erhalten. Sie liegt gleich neben der von Schauspieler Kevin Spacey in einem Straßenblock vor dem Hollywood & Highland Center. Der «Walk of Fame» mit mehr als 2600 Sternen ehrt Verdienste im Showgeschäft. Er verläuft mitten durch das Zentrum von Hollywood.