Streaming : «How to Sell Drugs Online»: Netflix kündigt 2. Staffel an

Die deutsche Produktion «How to Sell Drugs Online (Fast)» kommt an - und geht bei Netflix in die Verlängerung

von dpa

09. Juli 2019, 11:28 Uhr

Von der Netflix-Serie «How to Sell Drugs Online (Fast)» soll es eine zweite Staffel geben. Das kündigte der Streamingdienst an.

In der von der bildundtonfabrik (btf) in Köln produzierten Comedyserie steht ein jugendlicher Nerd namens Moritz Zimmermann (Maximilian Mundt) im Mittelpunkt, der aus Liebeskummer Europas größten Online-Drogenhandel startet, anfangs etwas holprig. In der zweiten Staffel laufen die Geschäfte immer besser, allerdings mit Risiken und Nebenwirkungen.

Die Dreharbeiten der sechs halbstündigen Episoden für die deutschsprachige Originalserie sollen im Herbst in Köln und Umgebung beginnen. Die Drehbücher schreiben Netflix zufolge Sebastian Colley, Mats Frey, Natalie Thomas und Stefan Titze. Regie führen Arne Feldhusen und Mia Spengler. Staffel zwei soll im Frühjahr 2020 weltweit verfügbar sein, Staffel eins war erst Ende Mai gestartet.

«Wir freuen uns sehr, dass Netflix an unsere Vision glaubt und wir sie nun weitererzählen können», so die beiden Macher der Serie von btf, Philipp Käßbohrer und Matthias Murmann. «Ansonsten wäre uns auch nichts anderes übrig geblieben, als (fast) online Drogen zu verkaufen.»