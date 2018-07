Parade : Hunderttausende bei Kölner CSD

Der Christopher Street Days in Köln gehören zu den größten Veranstaltungen der lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen und queeren Community (LGBTIQ). Höhepunkt ist die bunte Parade in der Innenstadt.

von dpa

08. Juli 2018, 14:33 Uhr

Hunderttausende Menschen haben am Sonntag in Köln die Christopher-Street-Day-Parade verfolgt. Angemeldet zur CSD-Demonstration waren 170 Fußgruppen und Trucks - laut Veranstalter so viele wie nie zuvor.

Veranstalter Jörg Kalitowitsch sprach von einer Herausforderung für die Organisation. «Es läuft stramm, aber es läuft.» Kalitowitsch schätzte die Zahl der Zuschauer auf rund eine Million. Damit ist der Kölner Christopher Street Day eine der größten Veranstaltungen der lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen und queeren (LGBTIQ) Community in Europa. In diesem Jahr steht er unter dem Motto «Coming out in Deinem Style». Laut Polizei sind mehr als 200 Beamte im Einsatz.