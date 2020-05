Tanzshow : Ilka Bessin freut sich über Support bei «Let's Dance»

Ilka Bessin hat es dank der Zuschauer in die nächste Runde geschafft. Die Komikerin ist gerührt von dem Zuspruch, sagt sie im Interview."

von dpa

06. Mai 2020, 10:48 Uhr

Nur durch die Gunst der Zuschauer ist Ilka Bessin in der RTL-Tanzsendung «Let's Dance» weiter mit dabei - nun hat sich die Komikerin erfreut über den großen Zuspruch in der Show gezeigt.

«Natürlich ist man gerührt, wenn so viele Menschen für einen anrufen. Da kann man auch mal eine Träne vergießen», sagte die 48-Jährige dem Magazin «Bunte». Sie zeige sich, wie sie ist. «Dass die Leute das mögen, hat mich sehr berührt.»

In der Sendung am vergangenen Freitag schlüpfte Bessin für ihren ersten Tanz in den pinken Jogginganzug ihrer alten Bühnenrolle «Cindy aus Marzahn». Die 48-Jährige wollte damit ihre Veränderung von «Ilka» zu «Cindy» darstellen. Entertainer Oliver Pocher trat mit ihr auf.