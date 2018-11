A-Festival : Isaki Lacuesta gewinnt Filmfestival von Mar del Plata

Der spanische Regisseur ist beim internationalen Filmfestival von Mar del Plata in Argentinien mit dem Preis für den besten Film ausgezeichnet worden.

von dpa

18. November 2018, 13:28 Uhr

Der Spielfilm «Entre dos aguas» (Zwischen zwei Wassern) des spanischen Regisseurs Isaki Lacuesta ist beim internationalen Filmfestival von Mar del Plata in Argentinien mit dem Preis für den besten Film ausgezeichnet worden.

Für seine Rolle in dem Werk über zwei ungleiche Brüder wurde Israel Gómez Romero am Samstag als bester Schauspieler ausgezeichnet.

Der Italiener Roberto Minervini wurde mit seinen Dokumentarfilm «What You Gonna Do When The World’s On Fire» über Rassismus in den USA als bester Regisseur geehrt. Judy Hill, Hauptdarstellerin in einer der Episoden, erhielt den Preis als beste Schauspielerin. Die Deutsche Louise Donschen wurde mit ihrem Film Casanovagen in der Kategorie Estados alterados (Außergewöhnliche Zustände) ausgezeichnet.

Mar del Plata ist das einzige A-Festival mit internationalem Wettbewerb in Lateinamerika. Unter den Gästen waren in diesem Jahr der französische Nouvelle-Vague-Schauspieler Jean Pierre Léaud, der Regisseur Leos Carax (Die Liebenden von Pont-Neuf) und der Komiker Pierre Richard.