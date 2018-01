Schauspieler : Jacob Tremblay würde gern in «Star Wars» mitspielen

Der zwölfjährige Schauspieler ist einer der Shootingstars in Hollywood. Jetzt hat Jacob Tremblay seinen größten Rollentraum verraten.

von dpa

23. Januar 2018, 09:54 Uhr

Nachwuchs-Schauspieler Jacob Tremblay (12) würde gern in einem «Star Wars»-Film mitspielen. «Das wäre das Größte», sagte er «Stuttgarter Zeitung» und «Stuttgarter Nachrichten».

«Ich habe mit dem Regisseur Colin Trevorrow gedreht, der eigentlich den nächsten 'Star Wars'-Film machen sollte. Ich habe jeden Tag gefragt, ob er nicht eine Rolle für mich hat. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf.» Der Zwölfjährige ist ab dem 25. Januar im Film «Wunder» zu sehen, in dem er einen Jungen mit Gendefekt spielt.

In einem «Star Wars»-Film wäre er nach eigenen Angaben flexibel bei der Rolle. «Ein Baby-Ewok, einen Droiden, einen Stormtrooper in der Ausbildung. Hauptsache, ich bin dabei!», sagte er den Zeitungen. «Auch wenn ich sicher bei den Dreharbeiten ein paar Mal ohnmächtig werden würde, weil ich so aufgeregt wäre.»