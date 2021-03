Indie : Jane Weavers „Flock“: Avantgarde-Pop zum Abdriften

Avantgarde-Pop kann eine anstrengende Sache sein - oder aber: nicht Fisch, nicht Fleisch. Wie man so etwas macht, ohne zu nerven oder zu langweilen, zeigt jetzt die Britin Jane Weaver mit „Flock“.

Berlin | Dies ist die Platte, die ich schon immer machen wollte: Oft ist es nur PR-Sprech, wenn eine Musikerin oder ein Musiker sich so zum neuen Werk äußert. Im Falle von Jane Weavers „Flock“ kann man die Euphorie in eigener Sache aber nachvollziehen. In den zehn Songs sei „die echteste Version ihrer selbst“ zu hören, schwärmt Weavers Label Fire und nennt:...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.