Adel : Japanische Prinzessin Mako gibt Verlobung bekannt

Die japanische Prinzessin Mako und ihr Studienfreund Kei Komuro haben am Sonntag ihre Verlobung offiziell bekanntgegeben. Die in einem hellen langärmeligen Kostüm mit Perlenkette gekleidete 25-jährige Kaiserenkelin und ihr in dunklem Anzug erschienener gleichaltriger Freund teilten die Nachricht gemeinsam auf einer Pressekonferenz mit.

Trotz aller Förmlichkeit und höfischen Sprache merkte man den beiden jungen Leuten die Freude an. Ihre Hochzeit werde voraussichtlich im Herbst nächsten Jahres stattfinden, gab das Haushofamt bekannt. Mako und Komuro wollten ihre Verlobung eigentlich schon Anfang Juli verkünden. Doch wegen verheerender Überschwemmungen im Land verschob das Paar den Termin.

von dpa

erstellt am 03.Sep.2017 | 08:49 Uhr