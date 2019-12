Instagram : Jason Derulo bekommt mehr unmoralische Angebote

Ein freizügiges Foto, und schon geht die Post ab auf dem Instagram-Account von Jason Derulo.

von dpa

11. Dezember 2019, 10:28 Uhr

Nach der Veröffentlichung eines freizügigen Fotos auf Instagram bekommt US-Sänger Jason Derulo (30) eigenen Angaben zufolge mehr unmoralische Angebote.

«Ich habe schon davor verrückte private Nachrichten auf Instagram bekommen, aber das hat noch mal ein ganz neues Level erreicht», sagte Derulo der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Ich sage es mal so: Frauen sind genauso schlimm wie Männer.»

Vor wenigen Tagen hatte der 30-Jährige ein Bild gepostet, wie er nur in schwarzer Unterhose bekleidet aus dem Wasser steigt und sein Penis sich dabei deutlich abzeichnet. Das soziale Netzwerk sperrte den Eintrag daraufhin wegen eines angeblichen Verstoßes seiner Richtlinien. Später postete der Künstler mit haitianischen Wurzeln das Foto erneut mit einem Sandwich-Emoji an der beanstandeten Stelle.

«Ich hätte nie damit gerechnet, dass dies das Foto von mir ist, über das am meisten geredet wird. Aber so ist es halt, ich hatte viel Spaß», erklärte der Musiker («Talk Dirty», «Colors»). Ab dem 25. Dezember ist Derulo mit Fell im Kino zu sehen: In der Musicalverfilmung «Cats» spielt der R&B-Sänger die Katze Rum Tum Tugger.