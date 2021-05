TV-Tipp : „Jenke. Crime.“ - Neue Reihe auf ProSieben

Jenke von Wilmsdorff geht den Lebensläufen von Kriminellen nach: „Kein Mensch ist nur böse, niemand ausschließlich gut.“

Berlin | Thomas (Name geändert) stammte aus gutem Hause. Er wollte Maschinenbauer werden, hatte nie etwas Ungesetzliches getan. Da warb ihn ein Freund an, versprach ihm Abenteuer, schnelles Geld. Thomas begann als Fahrer im Drogenschmuggel nach Deutschland. Er sprach Französisch, das war nützlich bei Rauschgift-Deals in Marokko. In kurzer Zeit entstand eine...

